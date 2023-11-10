FDA одобрило препарат Eli Lilly от ожирения

FDA зарегистрировало препарат Zepbound (tirzepatide) для лечения ожирения от Eli Lilly. Его цена оказалась ниже аналогичного препарата для похудения Wegovy от Novo Nordisk. В препарате Mounjaro, который одобрен для лечения диабета, содержится тот же активный компонент.

Препарат компании Eli Lilly, предназначенный для лечения ожирения, получил одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лекарственное средство под торговым наименованием Zepbound предназначено для пациентов в возрасте от 18 лет, которые имеют ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2), избыточный вес (ИМТ ≥ 27 кг/м2) или патологии, связанные с избыточным весом, в том числе гипертонию, дислипидемию, сахарный диабет второго типа, обструктивное апноэ, а также сердечно-сосудистые заболевания. Как утверждается, препарат помогает сбросить вес при соблюдении низкокалорийной диеты и поддержании высокой физической активности.

Основным активным компонентом Zepbound является tirzepatide, который принадлежит к новому классу препаратов, известных как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1). Они применяются для лечения диабета и ожирения. Это же МНН содержится в препарате Mounjaro, который одобрен FDA для лечения диабета. Месячный курс лекарства Eli Lilly будет стоить 1059,87 долл., говорится в пресс-релизе Eli Lilly. Его цена оказалась ниже препарата для похудения Wegovy (семаглутид) от компании Novo Nordisk, который можно приобрести за 1349 долл. Отмечается, что Zepbound появится в продаже в конце ноября.

Стоимость акций Eli Lilly выросла на 3,2% после публикации сообщения о регистрации препарата, пишет Bloomberg. Цена одной акции американской фармацевтической компании на бирже достигла рекордно высокого уровня — 619,13 долл.

Лекарство было одобрено на основе результатов третьей фазы клинических испытаний SURMOUNT-1 и SURMOUNT-2 с участием более 2500 взрослых пациентов, страдающих ожирением или избыточным весом. Отмечается, что в ходе исследований пациенты, получавшие высокие дозы инъекций Zepbound, смогли снизить массу своего тела на 18%. В настоящее время Eli Lilly проводит исследование, в котором изучается возможность применения препарата среди пациентов в возрасте от 12 до 18 лет. Вскоре компания планирует провести аналогичное исследование с участием детей в возрасте от шести лет. Также сейчас проходят последние этапы испытаний Zepbound в форме таблеток.

Фото: MichaelVi/Depositphotos.com

Владимир Заболотских

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