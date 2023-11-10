Дело по сбыту поддельных онкопрепаратов компанией «АлВитФарм» передали в суд

Уголовное дело против руководителей компании «АлВитФарм» направлено в суд. Их обвиняют в сбыте поддельных онкопрепаратов под видом оригинальных, а также в мошенничестве. Размер суммы контрактов на поставку лекарственных средств составил более 30 млн руб.

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении директора и коммерческого директора ООО «АлВитФарм». Они обвиняются в сбыте недоброкачественных препаратов (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного органа. На имущество руководства наложен арест на общую сумму более 4 млн руб. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2020 году краевой Минздрав, «Алтайский онкологический диспансер» и ООО «АлВитФарм» заключили договоры на поставку двух дорогостоящих онкопрепаратов. Лекарственные средства относятся к категории жизненно необходимых, а их обеспечение производится за счет бюджета. Размер суммы контрактов на поставку препаратов составил более 30 млн руб.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, руководители компании поставили недоброкачественные лекарства под видом оригинальных. При этом они предоставили недостоверные сертификаты, подтверждающие их качество и подлинность. При допросе свидетелей было установлено, что эти препараты не приобретались у производителя. Кроме того, при их транспортировке были грубо нарушены условия хранения и перевозки: не соблюдался температурный режим, также они зачастую перевозились в обычных автомобилях с посторонними предметами.

В феврале 2022 года СМИ сообщали, что полиция Алтайского края завела уголовное дело по факту двойной продажи серии препарата «Элизария» для лечения орфанных заболеваний. Региональный Минздрав повторно закупил этот препарат у ООО «АлВитФарм» за 17,5 млн руб.

Фото: rawpixel.com

Артем Косенок

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