Для авансированных контрактов планируют ввести обеспечение банковскими гарантиями

Обеспечение банковскими гарантиями планируют ввести для авансированных контрактов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
В Госдуму внесен законопроект, который планирует ввести обеспечение банковскими гарантиями для авансированных контрактов. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу выявлен правовой пробел в обеспечении поставщиками поставок по госконтрактам. Проблема обозначилась для контрактов с казначейским сопровождением и возможностью авансирования до 50%. Предоставление подрядчиком обеспечения исполнения по таким контрактам покрывает лишь незначительную часть авансового платежа, отмечают разработчики законопроекта.
При расторжении контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика возникает риск невозврата подрядчиком неотработанного аванса при неисполнении им обязательств. А отсутствие обеспечения авансового платежа в виде независимой гарантии приводит к невозможности возврата неотработанного авансового платежа по расторгнутому контракту. Это в свою очередь потенциально повысит расходы соответствующих бюджетов, так как отсутствует механизм быстрого возврата средств для осуществления новой закупки.
В свою очередь, право заказчика установить размер независимой гарантии в размере авансового платежа при условии казначейского сопровождения контракта минимизирует такие риски, отмечается в записке.
Ранее Минфин предложил продлить госзаказчикам право устанавливать аванс по контрактам на уровне до 50%. Эта норма будет действовать до 31 декабря 2024 года.
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Артем Косенок
Таисия Кубрина
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