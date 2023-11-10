Правительство утвердило правила определения малых технологических компаний

Правительство утвердило порядок отнесения технологических компаний к малым технологическим компаниям. Они будут включаться в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры господдержки.

Правительство утвердило порядок отнесения технологических компаний к малым технологическим компаниям. Они будут включаться в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры господдержки, сообщили в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление № 1847 от 02.11.2023 будет опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу претендовать на статус малой технологической компании смогут организации с выручкой до 4 млрд руб., работающие в приоритетных отраслях, включая здравоохранение и производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Документом для них предусмотрено более 90 видов экономической деятельности.

В зависимости от объема выручки за предшествующий календарный год малые технологические компании будут подразделяться на стартапы с минимальным показателем выручки (объем выручки не более 1 млн руб.), стартапы (объем выручки более 1 млн руб., но не выше 300 млн руб.), ранние компании (от 300 млн до 2 млрд руб.) и зрелые компании (объем выручки от 2 млрд до 4 млрд руб.).

Оценкой претендентов на получение статуса займутся специальные центры экспертизы. Они проверят соответствие объема выручки, основного вида экономической деятельности, уровня научно-технического потенциала, а также оценят возможности технологической компании для создания инновационных технологий.

Новый документ — это часть комплекса мер, принимаемых государством для развития и поддержки малых технологических компаний. Закон, определяющий правовые основы их деятельности, подписал президент Владимир Путин в августе.

В ноябре правительство утвердило перечень центров экспертизы малых технологических компаний. В него вошли три организации: ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», НО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

pharmvestnik