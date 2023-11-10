Минздрав: в стадии КИ находятся 100 противоопухолевых лекарств

В 2023 году Минздрав РФ зарегистрировал 45 онкопрепаратов, причем больше половины этой номенклатуры выпускается по полному циклу. Еще по 100 противоопухолевым лекарствам проводятся клинические испытания (КИ), рассказали главы Минздрава и Минпромторга РФ президенту Владимиру Путину в ходе совещания.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в стране активно развиваются новые направления в сфере лекобеспечения, в том числе радиофармацевтика и клеточные технологии. Он уточнил, что, в частности, в настоящее время строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов, а параллельно в медицинских учреждениях открываются радиофармацевтические аптеки.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отчитался о госзакупках лекарств. По его словам, зачастую отпускная цена российских аналогов в полтора-два раза ниже, чем у импортных средств, что позволяет Минздраву закупать больший объем препаратов.

«Показательный пример. Благодаря выпускаемым компаниями Biocad, „Фармасинтез” и „Биохимик” аналогам леналидомида экономия может достигнуть 3 млрд рублей в год. Но этот эффект будет еще более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарственных препаратов. Необходимый задел для этого имеется», – уточнил чиновник.

Он напомнил, что для разработки лекарств, производство которых пока не налажено в стране, недавно запущен новый механизм поддержки «Продукты на полку». Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран.

«Если в нарушение международных норм они прекратят по какой-то причине поставки, мы оперативно запустим в производство эти лекарства, по которым заранее будут подготовлены регистрационные удостоверения», – сказал он, добавив, что приоритетными для применения этой субсидии выбраны несколько лекарств из перечня 49 импортных онкопрепаратов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о запуске в РФ двух «мегапроектов», направленных на расширение производства лекарств и медицинских изделий, каждый из которых потребует 10 млрд рублей инвестиций. По его словам, в первую очередь будут рассмотрены вопросы, связанные с выпуском препаратов из списка ЖНВЛП.

gxpnews