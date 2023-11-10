Россия и Индия будут совместно развивать индустрию медоборудования

Ассоциация индийской индустрии медицинского оборудования (AiMeD) и Центр содействия развитию стратегического партнерства России и Индии (DRISP) объединяют усилия для совместного развития отрасли медицинского оборудования. В октябре 2023 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на содействие развитию деловых отношений, стимулирование двусторонней торговли, инвестиций в обеих странах, а также разработки и обмена технологиями для развития этой отрасли. Об этом GxP News сообщили в пресс-службе DRISP.

AiMeD и DRISP будут обмениваться информацией по экономическим и коммерческим вопросам, то есть о возможностях торговли, инвестиций и передачи технологий, а также сотрудничать в поддержке семинаров, курсов, конференций и торговых ярмарок, организуемых в обеих странах по отраслям и темам, представляющим взаимный интерес. «AiMeD предоставит бесплатный онлайн-доступ к своим веб-сервисам, за исключением тех секторов, которые являются платными, для всех пользователей», – заявил директор по связям с общественностью DRISP Прасун Пракаш.

По данным Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), товарооборот между Индией и Россией в 2022-2023 годах достигнет рекордных $39,8 млрд. Индия является одним из основных поставщиков лекарств, автомобильных запчастей, текстиля и одежды, а также продуктов питания в Россию, отмечается в сообщении.

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