AstraZeneca купит пероральный ЛП от ожирения у китайской компании

AstraZeneca предпринимает шаги по расширению своей лекарственной базы на быстрорастущем рынке средств борьбы с ожирением. Британо-шведская компания заплатит $2 млрд китайской Eccogene за экспериментальный пероральный препарат в этой области. Об этом сообщает Reuters.

Препарат ECC5004 необходимо принимать один раз в день, он относится к классу перспективных ЛП для снижения веса, известных как агонисты рецепторов GLP-1. В этой области в настоящее время доминируют компании Novo Nordisk и Eli Lilly, выпускающие инъекционные препараты. При этом ECC5004 представляет собой небольшую молекулу, а это означает, что ее легче производить, чем сложные инъекционные пептиды, на которых основаны препараты Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk и Mounjaro с Zepbound от Eli Lilly.

Экспериментальное средство Eccogene показало хорошие результаты в первой из трех фаз испытаний на людях. Eccogene получит от AstraZeneca $185 млн в качестве аванса, а также до $1,825 млрд в зависимости от определенных клинических, регуляторных и коммерческих достижений. Компания также согласилась выплачивать многоуровневые роялти с продаж.

gxpnews