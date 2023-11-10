Андрей Загорский переназначен гендиректором «Нацимбио»

«За последние годы под руководством Андрея Загорского наш холдинг вывел на рынок множество новых востребованных препаратов, улучшил финансовые показатели, обеспечивая при этом поставки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) и против COVID-19 на федеральном уровне. Рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций компании во всех стратегических сферах деятельности», – рассказали Vademecum в «Ростехе».

Андрей Загорский в 2001 году окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета. В разное время возглавлял производства в нефтегазовой сфере, такие как НК «Юкос», «Интер РАО ЕЭС», «Якутгазпром» и другие, работал на руководящих должностях в лесной и транспортной отраслях.

В декабре 2016 года менеджер возглавил ЗАО «Фарм-Центр». Загорский также являлся гендиректором ООО «Большой порт Зарубино». В январе 2017 года Андрей Загорский возглавил ОАО «Синтез», акционерами которого являлись «СИА Интернейшнл» и госкорпорация «Ростех». Оттуда менеджер был приглашен на должность врио генерального директора «Нацимбио» в августе 2017 года после ухода с поста Марьям Хубиевой.

«Нацимбио», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», является крупнейшим производителем вакцин в России для НКПП. С 2015 года холдинг поставил в госмедучреждения более 1 млрд вакцин. В «Нацимбио» входит научно-производственное объединение «Микроген», а также доли биофармацевтической компании «Форт» и завода по производству препаратов и медизделий «Синтез» (всего 10 производственных площадок).

В октябре 2023 года фармхолдинг сообщил, что поставил уже 51 млн доз вакцин против гриппа, или 75% от запланированных поставок по госзаказу в 2023 году. Из общего объема – 10 млн доз четырехвалентной вакцины Ультрикс Квадри и 40,8 млн доз трехвалентной вакцины Совигрипп.

Фото: nacimbio.ru

vademec