FDA одобрило фрукинтиниб от Takeda для лечения колоректального рака

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Fruzaqla (фрукинтиниб) компании Takeda для пациентов с метастатическим колоректальным раком, прошедших предыдущее лечение. Препарат уже одобрен в Китае, а также находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на предмет получения разрешения на продажу.

Пероральный таргетный препарат показан пациентам, ранее получавшим химиотерапию с использованием фторпиримидинов, оксалиплатина и иринотекана. Параллельно с приемом фрукинтиниба пациенты должны были получать терапию, направленную против фактора роста эндотелия сосудов и при необходимости терапию против рецептора эпидермального фактора роста.

Препарат Fruzaqla одобрен к применению в Китае Национальным управлением по медицинским изделиям (NMPA) в сентябре 2018 года, там он продается под торговой маркой Elunate. По данным Всемирной организации здравоохранения, колоректальный рак является второй ведущей причиной смертности от онкологических заболеваний во всем мире. По оценкам, в США в 2023 году этот вид рака будет диагностирован примерно у 153 тысяч человек.

gxpnews