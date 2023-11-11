В США врачи провели первую в истории пересадку человеку целого глаза

Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему мужчине из Арканзаса, перенесшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения. Эта хирургическая операция была объявлена прорывом, но зрение к пациенту не вернулось. До этого врачам удавалось пересадить только роговицу – прозрачный передний слой глаза.
«Сам факт того, что мы пересадили глаз, – это огромный шаг вперед, о котором думали на протяжении веков, но так и не осуществили», – сказал доктор Эдуардо Родригес, возглавлявший команду врачей, которые провели 21-часовую операцию. Всего в проведении операции принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.
По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает множество новых возможностей, даже если в этом случае зрение не восстанавливается. «Если бы произошла какая-то форма восстановления зрения, это было бы замечательно, но цель заключалась в том, чтобы мы выполнили техническую операцию и сохранили глазное яблоко», – добавил Родригес.
В настоящее время пересаженный глаз не сообщается с мозгом через зрительный нерв. Чтобы способствовать заживлению связи между зрительными нервами донора и реципиента, хирурги собрали взрослые стволовые клетки из костного мозга донора и ввели их в зрительный нерв во время трансплантации, надеясь, что они заменят поврежденные клетки и защитят нерв.
Другие исследовательские группы разрабатывают способы подключения нервных сетей мозга к незрячим глазам посредством введения электродов, например, для обеспечения зрения, сказал Родригес. «Если мы сможем работать с другими учеными, которые работают над другими методами восстановления зрения или восстановления изображений в зрительной коре, я думаю, мы станем на шаг ближе», – считает Родригес.