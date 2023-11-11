В США врачи провели первую в истории пересадку человеку целого глаза

Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему мужчине из Арканзаса, перенесшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения. Эта хирургическая операция была объявлена прорывом, но зрение к пациенту не вернулось. До этого врачам удавалось пересадить только роговицу – прозрачный передний слой глаза.

«Сам факт того, что мы пересадили глаз, – это огромный шаг вперед, о котором думали на протяжении веков, но так и не осуществили», – сказал доктор Эдуардо Родригес, возглавлявший команду врачей, которые провели 21-часовую операцию. Всего в проведении операции принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает множество новых возможностей, даже если в этом случае зрение не восстанавливается. «Если бы произошла какая-то форма восстановления зрения, это было бы замечательно, но цель заключалась в том, чтобы мы выполнили техническую операцию и сохранили глазное яблоко», – добавил Родригес.