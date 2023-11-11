Novo Nordisk инвестирует $6 млрд в увеличение производства

Компания Novo Nordisk намерено в ближайшие годы инвестировать около $ 6 млрд в производство своих препаратов в Дании. Этот шаг необходим для удовлетворения растущего мирового спроса на средства для похудения Wegovy.

Расширение предприятия в Калундборге увеличит мощности по производству активных фармацевтических ингредиентов, а также в других частях цепочки создания стоимости, таких как упаковка, говорится в заявлении компании.