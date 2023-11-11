Novo Nordisk инвестирует $6 млрд в увеличение производства

Компания Novo Nordisk намерено в ближайшие годы инвестировать около $ 6 млрд в производство своих препаратов в Дании. Этот шаг необходим для удовлетворения растущего мирового спроса на средства для похудения Wegovy.
Расширение предприятия в Калундборге увеличит мощности по производству активных фармацевтических ингредиентов, а также в других частях цепочки создания стоимости, таких как упаковка, говорится в заявлении компании.
«Объявленные сегодня значительные инвестиции подтверждают важность использования наших существующих объектов, в том числе в Дании, в качестве краеугольного камня не только для наблюдаемого нами роста, но и для максимально быстрого расширения за счет использования всей инфраструктуры, знаний и компетенций, которые у нас уже есть», — сказал Хенрик Вульф, исполнительный вице-президент по поставкам продукции, качеству и ИТ компании Novo Nordisk.
Площадь нового объекта составит 170 000 кв.м . Производство будет спроектировано как многопрофильное предприятие с гибкостью для адаптации к будущим процессам. Строительные проекты будут завершаться постепенно с конца 2025 по 2029 год. Ожидается , что в результате реализации проектов на объектах будет создано 800 новых рабочих мест.
Ранее Novo Nordisk отчиталась о рекордных квартальных продажах.