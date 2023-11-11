Экс-руководителя иркутского Минздрава перевели под домашний арест

Меру пресечения суд изменил по ходатайству органов предварительного следствия.

Первое уголовное дело в отношении Якова Сандакова возбуждено в ноябре 2022 года. Тогда его заподозрили в получении взятки в размере 7 млн рублей от директора неназванной компании за предоставление помощи в заключении госконтракта на 150 млн рублей на поставку эндоскопической системы. Региональное управление Следственного комитета (СК) имя предполагаемого взяткодателя не раскрывает.

По данным ЕИС в сфере закупок, соответствующий тендер размещен в мае 2021 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 269,8 млн рублей. Изначально контракт на 153,8 млн рублей заключили с ООО «Медикор Групп», но спустя несколько месяцев по соглашению сторон его расторгли. В ноябре этого же года контракт на 155,1 млн рублей подписали с ООО «Эндомаркет», в апреле 2022 года он исполнен.

Решением суда 17 ноября 2022 года Якова Сандакова отправили в СИЗО на два месяца. Позднее меру пресечения неоднократно продлевали.

Второе уголовное дело в отношении бывшего руководителя Минздрава Иркутской области возбудили в апреле 2023 года. Экс-чиновника заподозрили в получении взятки в размере 1 млн рублей от руководителя одного из местных медучреждений. Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждают в СК, за вознаграждение Сандаков должен был совершить «некие действия, входящие в его должностные полномочия» в интересах учреждения. Другие детали дела не раскрываются, также нет информации о предполагаемом взяткодателе.

Очередное, третье по счету уголовное дело Управление СК РФ по региону возбудило в июне 2023 года. Теперь Якова Сандакова заподозрили в легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что весной 2022 года Сандаков для «маскировки связи легализуемых денежных средств, полученных им в качестве взяток» на 8 млн рублей произвел операции с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. После этого, как утверждают в СК, Сандаков приобрел квартиру в Москве.

Яков Сандаков руководил Министерством здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 по 30 декабря 2021 года. Он покинул пост в связи с истечением срока контракта. Затем Сандаков перешел на работу в ФМБА в Москве.