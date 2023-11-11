Фигуранта дела о поставке поддельных СИЗ на 116 млн рублей в Перми оставили в СИЗО

Следственный комитет начал расследование дела о мошенничестве со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 11 августа 2023 года. Позднее к этом делу добавили другое, возбужденное 30 октября по признакам сбыта фальсифицированной продукции. Ренат Ямбаев задержан в Ульяновске 1 ноября. На следующий день решением Свердловского районного суда Перми его заключили под стражу.

Уже 8 ноября предпринимателю предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). В этот же день в Пермском краевом суде произошло заседание, где рассматривалась апелляционная жалоба на обоснованность содержания в СИЗО.

Адвокат обвиняемого Александр Онучин просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, денежный залог или запрет определенных действий. По словам адвоката, Ямбаев не планирует скрываться, а также сотрудничает со следствием. В условиях нахождения под стражей предприниматель не может обеспечивать семью и исполнять кредитные обязательства, из-за чего страдает бизнес.

Прокурор напомнил о тяжести обвинения, отметив, что не все соучастники и свидетели возможного преступления установлены, не все улики обнаружены и изъяты. Судья с доводами гособвинителя согласилась и оставила в СИЗО Ямбаева до 11 декабря.

Ренат Ямбаев является совладельцем трех компаний, зарегистрированных в Ульяновске. Речь идет об ООО Экотэк» (доля 92%) – обработка отходов резины, ООО «РеалТорг» (20%) – оптовая торговля твердым, жидким топливом – и ООО «РеалСервис» (25%) – оптовая торговля текстильными изделиями.

В уголовном деле фигурирует компания «Реалсервис». По версии следствия, осенью 2021 года под видом изготовленной в ООО «Чистый мир» в МЦ «Резерв» Пермского края была поставлена фейковая продукция. Стоимость почти 1,2 млн одноразовых медицинских халатов составила 116,1 млн рублей. В причастности к сделке заподозрили руководившего тогда компанией Максима Шпилевого.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Реалсервис» зарегистрировано в Ульяновске в 2020 году. Компания в равных долях (по 25%) принадлежит Софье Поляковой, Ольге Ралле, Евгению Скитовичу и Ренату Ямбаеву. Выручка в 2022 году составила 87,4 млн рублей, чистая прибыль – 10 тысяч рублей.

В июле 2023 года реальные сроки получили фигуранты дела о поставке поддельных СИЗ в Перми на 71 млн рублей. Ленинский районный суд Перми признал виновными казанских предпринимателей Уткирбека Мамажонова и Демокрита Манелова, а также челябинского бизнесмена Станислава Чалкова. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Мамажонов и Чалков получили по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы в размере 500 тысяч рублей. Демокрит Манелов по решению суда проведет в колонии общего режима 6 лет. Его обязали также выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.