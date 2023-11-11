«Р-Фарм» и Сеченовский университет откроют Центр клинических исследований онкопрепаратов

В новом Центре клинических исследований специалисты Сеченовского университета и «Р-Фарм» будут вместе создавать лекарственные препараты и медицинские изделия, исследовать их, продвигать и внедрять в систему здравоохранения. Кроме того, центр займется подготовкой научных кадров.

Как уточнила Марина Секачева, Центр клинических исследований откроется в Университетской клинической больнице №1 уже в декабре этого года. По ее словам, подписанное соглашение базируется на многолетнем сотрудничестве «Р-Фарм» и Института персонализированной онкологии, где проводятся клинические исследования новейших иммуноонкологических препаратов. Однако потенциал такого партнерства гораздо выше.

«Наличие хорошо оснащенной и обширной клинической, лабораторной инфраструктуры и квалифицированных медицинских работников, умение проводить клинические исследования на уровне лучших практик создают предпосылки для развития этой работы на качественно новом уровне», – отметила Марина Секачева.

Она также подчеркнула, что партнерство Сеченовского университета с «Р-Фарм» позволит создать систему, которая в короткие сроки обеспечит отечественное здравоохранение эффективными лекарственными препаратами, производимыми по полному циклу на территории России.

Татьяна Дергачева, директор департамента по медицинской поддержке онкологических продуктов группы компаний «Р-Фарм», уверена, что, объединяя компетенции в области образования, науки и бизнеса, «Р-Фарм» и Сеченовский университет реализуют проекты, направленные на развитие медицины и биотеха в России.

«Мы рады объявить о заключении нового соглашения об исследовании препаратов против онкологических заболеваний. Проект будет способствовать привлечению молодых талантливых кадров, которые двигают науку вперед, и повысит доступность самых современных методов лечения для российских пациентов», – заявила Татьяна Дергачева.