Предельные отпускные цены на ряд препаратов из ЖНВЛП сохранятся до 2025 года

Предыдущая редакция постановления должна была действовать до 1 января 2023 года. Согласно новому документу, регистрационные удостоверения, выданные на лексредства и действующие до этого периода, подлежат замене без прохождения повторной процедуры госрегистрации и продлеваются до 1 января 2025 года.

Разрешения на временное обращение серии не зарегистрированных в России лекарств, одобренных к применению в других странах, также продлевают до 2025 года. Для этого держатели разрешений должны до 1 декабря 2023 года подать в Минздрав заявления, чтобы заменить эти документы в 2024 году. Кроме того, продлению до 2025 года подлежат и решения о госрегистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП, принятые в соответствии с постановлением №441.

Предыдущая редакция этого постановления вступила в силу 1 января 2023 года. Тогда изменения были приняты в связи с появлением новых вариантов SARS-CoV-2 со множественными мутациями, что влекло необходимость оперативных мер по модификации существующих вакцин и лекарств. Возможность в сокращенный период вводить в оборот модифицированные препараты и вакцины могла помочь предотвратить массовую эпидемию, считали авторы поправок.

Постановление Правительства РФ №441 от 3 апреля 2020 года изначально действовало до 1 января 2021 года. Оно позволяет регистрировать препараты, помогающие в борьбе с COVID-19, до завершения всех этапов клинических исследований. По такому принципу в 2020 году в России были зарегистрированы, например, вакцины Спутник V и ЭпиВакКорона. В ФАС отмечали, что речь в постановлении №441 также идет о лекарствах, включенных во временные рекомендации Минздрава РФ по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции.