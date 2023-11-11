FDA зарегистрировало первую в истории вакцину против вируса чикунгунья

FDA выдало разрешение на первую в истории вакцину от вируса чикунгунья, распространенного в Африке, Азии и Америке. Регистрация основана на последних данных испытания препарата, которые продемонстрировали высокий уровень его эффективности.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину против вируса чикунгунья под торговым наименованием Ixchiq. Препарат разработан компанией Valneva. Это первая в истории прививка от передаваемого комарами вирусного заболевания, зарегистрированная американским регулятором, говорится в опубликованном пресс-релизе FDA.

Отмечается, что разрешение было выдано в рамках ускоренной процедуры из-за высокой опасности вируса чикунгунья для жизни людей. Самый высокий риск заражения наблюдается в тропическом и субтропическом регионах Африки, Юго-Восточной Азии и некоторых частях Северной и Южной Америки, где комары — переносчики вируса являются эндемиками. За последние 15 лет было выявлено около 5 млн случаев заболевания.

Ixchiq предназначена для применения среди лиц в возрасте старше 18 лет. Инъекция с препаратом вводится в мышцу однократно. Вакцина содержит ослабленную форму вируса, которая может вызывать у пациентов симптомы, сходные с заболеванием. Согласно данным FDA, наиболее распространенными симптомами чикунгуньи являются высокая температура и изнуряющие боли в суставах, которые могут сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Регистрация вакцины основана на результатах третьей фазы плацебоконтролируемых испытаний препарата с участием более 3,5 тыс. человек, которая началась в 2022 году. Гуморальный иммунный ответ был отмечен у 98,9% пациентов через 28 дней после инъекции Ixchiq. Иммунитет к вирусу чикунгунья сохранился у вакцинированных через шесть месяцев после получения препарата. Исследование опубликовано в журнале Lancet в июне 2023 года.

Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

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