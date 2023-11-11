ВОЗ рекомендовала полностью запретить лечение COVID-19 ивермектином

ВОЗ рекомендовала полностью запретить лечение COVID-19 ивермектином и препаратом VV116. Это связано как с наличием побочных эффектов от ивермектина, так и с низким качеством данных, полученных в ходе испытаний VV116.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили запретить использовать ивермектин и препарат VV116 для лечения любых форм коронавирусной инфекции. Обновленные рекомендации ВОЗ опубликованы накануне в научном журнале BMJ, пишет ТАСС.

Проведенные ранее клинические испытания показали, что ивермектин и противовирусный препарат VV116 не следует применять для лечения легких и тяжелых форм COVID-19, говорится в исследовании. Это связано как с наличием побочных эффектов от ивермектина, так и с тем, что качество данных, полученных в ходе испытаний VV116, оказалось низким, из-за чего нет возможности оценить эффект от приема препарата.

Противопаразитный препарат ивермектин привлек интерес из-за сообщений о способности подавлять размножение коронавируса. Однако это не нашло подтверждения. В марте 2021 года ВОЗ выпустила рекомендации, предписывавшие не использовать ивермектин вне клинических испытаний. Дальнейшие опыты показали наличие побочных эффектов у препарата. Аналогичную рекомендацию специалисты ВОЗ высказали в отношении противовирусного лекарства VV116. Препарат был разработан специалистами Уханьского института вирусологии в 2020 году.

Кроме того, специалисты ВОЗ разработали набор критериев, который поможет делить пациентов с легкими формами COVID-19 на три группы: с низким, средним и высоким рисками госпитализации. Это позволит снизить риск распространения инфекции, повысить выживаемость пациентов и улучшить доступность препаратов, отмечается в исследовании.

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Артем Косенок

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