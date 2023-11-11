Минпромторг предложил отменить льготные кредиты для системообразующих фармпредприятий

Минпромторг намерен отменить льготные кредиты для системообразующих фармацевтических производителей, дистрибьюторов и аптек. Отрасль исключили из этой формы господдержки, оставив машины и станки, которые могут быть задействованы на фармпроизводстве. Такие изменения связаны с повышением в октябре ключевой ставки Центробанка до 15% годовых.

В Минпромторге предлагают внести коррективы в Правила предоставления субсидий кредитным организациям ‎на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и организациям, входящим ‎в группу лиц системообразующей организации промышленности. Такой проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу со дня своего официального опубликования.

Документом отменяются льготные кредиты для системообразующих фармацевтических предприятий. Отрасль исключили из этой формы господдержки, оставив машины и станки, которые могут быть задействованы на фармпроизводстве.

В пояснительной записке говорится, что документ направлен на актуализацию правил и перезапуск механизма субсидирования из-за повышения в конце октября ключевой ставки Центробанка до 15% годовых. Вследствие этого произошло удорожание привлечения кредитных средств на пополнение оборотного капитала.

Проектом постановления предполагается оказание господдержки отраслям машиностроения и отрасли производства средств производства, развитие которых является критически важным для становления технологического суверенитета.

В частности, предполагается, что субсидироваться будут льготные кредитные договоры (соглашения) на пополнение оборотных средств, заключенные не раньше ‎27 октября 2023 года и сроком не более 12 месяцев, с системообразующими организациями промышленности и организациями, входящими в группу лиц системообразующей организации промышленности, основной вид деятельности которых соответствует следующим отраслям (видам деятельности) по ОКВЭД 2:

27 (производство электрического оборудования);

1 (производство машин и оборудования общего назначения);

2 (производство прочих машин и оборудования общего назначения);

3 (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства);

9 (производство прочих машин специального назначения);

29 (производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов);

30 (производство прочих транспортных средств и оборудования).

Предполагается сохранить текущие параметры субсидирования:

льготную процентную ставку в размере не более 12%, но не менее 9% годовых,

субсидируемую процентную ставку в размере увеличенной на 3% годовых разницей между ключевой ставкой, установленной Центробанком, и 12% годовых.

Ради повышения эффективности администрирования реализации правил документ предполагает корректировку периодичности предоставления субсидии с ежемесячной на ежеквартальную. Потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию перезапущенного механизма субсидирования составит 8 млрд руб. Источник — резервный фонд правительства.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik