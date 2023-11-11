Минпромторг предложил отменить льготные кредиты для системообразующих фармпредприятий

Минпромторг намерен отменить льготные кредиты для системообразующих фармацевтических производителей, дистрибьюторов и аптек. Отрасль исключили из этой формы господдержки, оставив машины и станки, которые могут быть задействованы на фармпроизводстве. Такие изменения связаны с повышением в октябре ключевой ставки Центробанка до 15% годовых.
В Минпромторге предлагают внести коррективы в Правила предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности. Такой проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу со дня своего официального опубликования.
Документом отменяются льготные кредиты для системообразующих фармацевтических предприятий. Отрасль исключили из этой формы господдержки, оставив машины и станки, которые могут быть задействованы на фармпроизводстве.
В пояснительной записке говорится, что документ направлен на актуализацию правил и перезапуск механизма субсидирования из-за повышения в конце октября ключевой ставки Центробанка до 15% годовых. Вследствие этого произошло удорожание привлечения кредитных средств на пополнение оборотного капитала.
Проектом постановления предполагается оказание господдержки отраслям машиностроения и отрасли производства средств производства, развитие которых является критически важным для становления технологического суверенитета.
В частности, предполагается, что субсидироваться будут льготные кредитные договоры (соглашения) на пополнение оборотных средств, заключенные не раньше 27 октября 2023 года и сроком не более 12 месяцев, с системообразующими организациями промышленности и организациями, входящими в группу лиц системообразующей организации промышленности, основной вид деятельности которых соответствует следующим отраслям (видам деятельности) по ОКВЭД 2:
- 27 (производство электрического оборудования);
- 1 (производство машин и оборудования общего назначения);
- 2 (производство прочих машин и оборудования общего назначения);
- 3 (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства);
- 9 (производство прочих машин специального назначения);
- 29 (производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов);
- 30 (производство прочих транспортных средств и оборудования).
Предполагается сохранить текущие параметры субсидирования:
- льготную процентную ставку в размере не более 12%, но не менее 9% годовых,
- субсидируемую процентную ставку в размере увеличенной на 3% годовых разницей между ключевой ставкой, установленной Центробанком, и 12% годовых.
Ради повышения эффективности администрирования реализации правил документ предполагает корректировку периодичности предоставления субсидии с ежемесячной на ежеквартальную. Потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию перезапущенного механизма субсидирования составит 8 млрд руб. Источник — резервный фонд правительства.
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Артем Косенок
Таисия Кубрина
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