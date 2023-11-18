FDA США одобрило комбинацию препаратов AstraZeneca для лечения рака молочной железы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Truqap (capivasertib) компании AstraZeneca в сочетании со старым препаратом Faslodex, предоставляя еще один вариант лечения для пациентов с наиболее распространенным типом рака молочной железы. По словам регулятора здравоохранения, препарат можно использовать у пациентов, у которых опухоль вернулась или ухудшилась после лечения гормональной терапией.

FDA заявило, что Truqap может применяться взрослыми пациентами с HR-положительным / HER2-отрицательным подтипом рака молочной железы. Агентство также разрешило применение препарата пациенткам, в опухолях которых был изменен один из трех генов: PIK3CA, AKT1 или PTEN. В исследовании поздней стадии препарат помог увеличить продолжительность жизни пациентов с измененными генами опухолями без ухудшения состояния на 7,3 месяца.

Комбинация Truqap выходит на конкурентный рынок средств для лечения рака молочной железы, к которым относятся Enhertu от AstraZeneca и Daiichi Sankyo, а также Trodelvy от Gilead.

Truqap относится к классу препаратов, известных как ингибиторы AKT, и воздействует на мутацию гена AKT1, которая отвечает за рост и пролиферацию опухоли. Препарат может быть использован пациентками, у которых опухоль вернулась или ухудшилась после лечения гормональной терапией.

Ранее AstraZeneca сообщила, что исследование ее ЛС от рака Imfinzi + химиолучевая терапия (CRT) не достигло главной цели в поздней фазе испытаний по лечению неоперабельного немелкоклеточного рака легких третьей стадии.

gxpnews