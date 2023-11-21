Великобритания первой в мире одобрила терапию на основе CRISPR

Препарат разработан компаниями Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics. MHRA приняло решение о регистрации на основании данных КИ с участием 29 пациентов с серповидно-клеточной анемией и 42 – с бета-талассемией. В заключение об исследовании внесены данные только 29 пациентов, а остальные значатся как выбывшие. В пресс-релизе компании поясняют эту формулировку тем, что только 29 пациентов находились в КИ достаточно долго, чтобы иметь право на первичный промежуточный анализ эффективности. Из подходящих пациентов у 28 (97%) не было сильных болевых приступов по крайней мере в течение 12 месяцев после лечения, а на этапе исследования профиля безопасности не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

В исследовании трансфузионно-зависимой β-талассемии 54 пациента получали Casgevy, но анализ эффективности проведен только на 42 из них. В течение 12 месяцев после лечения 39 (93%) пациентов не нуждались в переливании эритроцитов, у остальных потребность в переливании эритроцитов снизилась более чем на 70%.

Casgevy сложен в применении: у пациентов извлекают стволовые клетки из костного мозга с целью дальнейшего редактирования генов в лаборатории. Отредактированные гены возвращают обратно в организм пациентов, после чего им необходимо провести в больнице около месяца. Препарат работает в отношении как серповидно-клеточной анемии, так и талассемии, поскольку оба заболевания вызваны ошибкой в генах, ответственных за синтез гемоглобина.

Особенность препарата заключается в технологии CRISPR/Cas9, за разработку которой французский микробиолог Эммануэль Шарпантье и американский биохимик Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году. А уже в 2021-м Vertex и CRISPR Therapeutics заключили сделку о совместном развитии и продвижении технологии.

CRISPR называют «молекулярными ножницами», поскольку технология представляет собой систему из ферментов, которые нацеливаются на конкретную последовательность ДНК и разрезают ее в условленном месте. Это позволило избирательно удалять участок из генома или заменять его на другой, предварительно снабжая клетку шаблоном для замены.

Применение технологии CRISPR/Cas9 не ограничивается лечением редких болезней, метод используется также для создания ГМО нового поколения. В 2018 году технология стала причиной скандала в Китае, где был проведен эксперимент, в результате которого родились генетически измененные дети. Ученый Хэ Цзянькуй ставил опыт с целью привить детям неуязвимость к ВИЧ, но из-за неточного механизма «молекулярных ножниц» эксперимент привел к нецелевым мутациям. За это ученый приговорен к трем годам тюремного заключения.