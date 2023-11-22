В Минздраве заявили о доступности вакцин от коклюша во всех регионах РФ

Вакцинация от коклюша проходит во всех регионах страны без каких-либо препятствий, заявили в пресс-службе Минздрава РФ. С начала года объем ввода таких вакцин в гражданский оборот составил почти 5 млн доз, остаток составляет 3,7 млн доз.

“Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах нашей страны, по данным системы маркировки, их остатки составляют более 3,7 млн доз”, – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская «Нанолек» готовится провести испытания своей вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) на детях и подростках в 2024 году. Действие препарата уже изучено на взрослых пациентах, и результат оказался многообещающим.

gxpnews