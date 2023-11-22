AstraZeneca открыла подразделение по продвижению цифровых технологий в здравоохранение

AstraZeneca объявила о запуске нового подразделения Evinova, основная задача которого – ускорение внедрения инноваций в секторе медико-биологических наук. В компании надеются, что Evinova станет ведущим поставщиком цифровых решений в области здравоохранения, призванных удовлетворить потребности медицинских работников, регулирующих органов и пациентов.

Приоритетным направлением деятельности Evinova станет вывод на рынок уже созданных и масштабируемых цифровых технологических решений, уже применяемых AstraZeneca для оптимизации разработки лекарств и проведения клинических исследований. Это позволит сократить время и стоимость разработки препаратов, приблизить медицинскую помощь к дому пациентов и снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Evinova также будет использовать возможности цифрового дистанционного мониторинга пациентов и цифровой терапии, разрабатывая инновационные цифровые технологии в этих областях.

“Будущее разработки лекарств может быть ускорено с помощью цифровых решений. Мы считаем, что сочетание научных знаний и опыта Evinova в разработке цифровых технологий с использованием искусственного интеллекта в масштабах компании предоставляет реальную возможность кардинально улучшить уход за пациентами, стимулировать трансформацию здравоохранения и сократить выбросы углекислого газа”, – приводятся в сообщении компании слова генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио.

Ранее AstraZeneca приняла решение выплатить $2 млрд китайской Eccogene за приобретение прав на экспериментальный пероральный препарат против ожирения. Он относится к классу перспективных ЛП для снижения веса, известных как агонисты рецепторов GLP-1.

gxpnews