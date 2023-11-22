Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла почти на 40% за неделю

В период с 13 по 19 ноября в России зарегистрировано более 59 тысяч новых случаев COVID-19, что на 38% больше, чем за предыдущую неделю. При этом 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, говорится в публикации Роспотребнадзора.

Число госпитализаций при этом возросло на 16,9% за семь дней. За тот же период времени выздоровели 39 тысяч человек, что на 32,5% больше в сравнении с показателем предыдущей недели, 93 пациента умерли.

Кроме того, на сайте Роспотребнадзора говорится о росте числа случаев инфицирования гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей.

“Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%”, – говорится в сообщении. К настоящему времени от гриппа привито почти 71,5 млн человек в РФ.

Напомним, обновленная противокоронавирусная вакцина «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в середине декабря 2023 года. Клинические испытания препарата завершены. Новые версии «Спутника V» и детской противокоронавирусной вакцины поступят в медучреждения позже.

gxpnews