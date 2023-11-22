Экс-сотрудникам НИИТФА назначили реальные сроки за сговор при сервисе медтехники

По данным «Коммерсанта», Симоновский суд Москвы признал подсудимых виновными в систематическом получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Резолютивная часть приговора на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы пока не опубликована, по данным журналистов, фигурантов отправили в колонию общего режима. Осужденные и их защита называют приговор несправедливым, поэтому намерены обжаловать его.

В ходе прений в начале ноября гособвинение запрашивало для Щенникова и Дорошенко более строгое наказание – 10 и 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты настаивали: прокуратура не предоставила в суде доказательства вины подсудимых. Например, как заявила сторона защиты, показания основного свидетеля обвинения были противоречивыми, следствие не установило местонахождение денежных средств, которые якобы были переданы в виде взяток, кроме того, некоторые вещественные доказательства были испорчены.

Уголовное дело возбуждено в 2019 году, тогда Чертановский районный суд Москвы арестовал Владимира Щенникова, специалиста Виталия Чарушина и Александра Дорошенко по подозрению в получении взятки. Позднее Чарушину изменили меру пресечения, и ему удалось скрыться.

По данным следствия, осужденные организовали преступную группу в декабре 2016 года. Установлено, что они брали вознаграждение от компаний, которые работали на рынке сервиса медицинской техники, в обмен на отказ от участия НИИТФА и МФ «Радий» в госзакупках на сервис медицинского радиологического оборудования. Участники схемы могли получать 10% от стоимости контракта. По данным гособвинения, оба АО имели доминирующие позиции на указанных аукционах, но в итоге контракты получали компании с минимальными шансами на победу.

Первым участником схемы стал генеральный директор ООО «МСМ» Дмитрий Трыкин. Он с декабря 2016-го по декабрь 2017 года передал 15,1 млн рублей. Так «МСМ» победила в 20 закупочных процедурах по техобслуживанию медоборудования и замене в нем запчастей в челябинском, алтайском и орловском областных онкологических диспансерах. Трыкин дал следствию развернутые показания, в связи с чем избежал уголовного преследования как взяткодатель и стал свидетелем обвинения.

Еще одним участником является гендиректор новосибирского «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» Сергей Кошечкин. По данным следствия, именно с ним Александр Дорошенко в конце 2016 года за 4 млн рублей договорился о неучастии в 16 электронных торгах на сервис рентгенотерапевтических аппаратов Xstrahl в МРНЦ им. А.Ф. Цыба, онкологических диспансерах Орла, Алтайского и Приморского краев, Свердловской области и Камчатского края.