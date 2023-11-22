Власти Мособласти централизованно закупят стенты и катетеры на 1,207 млрд рублей

Тендер объединяет в одну централизованную закупку поставку расходных материалов для Сергиево-Посадской районной больницы, Воскресенской больницы, городских больниц в Королеве, Долгопрудном, Домодедове, Жуковском, а также областных больниц в Дмитрове, Люберцах, Ступино и Подольске.

Условия конкурса предполагают отгрузку 1 720 наименований коронарных стентов, баллонных и внутрисосудистых катетеров, шприцев для ангиографии и шприцев-манометров, проводников и других медизделий. Совокупная начальная максимальная цена изделий в одном экземпляре составляет 20,43 млн рублей, максимальный объем закупки – 1,207 млрд рублей в зависимости от заявок медучреждений на конкретные виды и размеры стентов.

Прием заявок завершится 5 декабря 2023 года, итоги тендера комиссия подведет в середине декабря 2023 года. Победитель конкурса получит право на заключение контракта на поставку расходных материалов в течение двух лет – 2024 и 2025.

В 2022 году подмосковные больницы объявили тендеры на поставку расходных материалов для сердечно-сосудистой хирургии на общую сумму 939,2 млн рублей. Крупнейшим поставщиком стало ООО «Аурум», подписавшее контракты на 754,9 млн рублей.

Компания «Аурум» выступает основным поставщиком медоборудования для нужд Московской области, включая провайдерские поставки по оснащению строящейся Детской областной больницы в Красногорске. По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 51% ООО «Аурум» владеет Шахбанкади Саидов, еще 49% принадлежит Валерию Фроймчуку. В 2022 году выручка компании составила 4,571 млрд рублей, чистая прибыль – 1,264 млрд рублей. На рынке госзаказа в минувшем году поставщик заключил контракты на общую сумму 5,3 млрд рублей.