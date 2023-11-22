Депутат Хамзаев попросил ФАС проверить цены на презервативы

Депутат Султан Хамзаев направил обращение в ФАС, чтобы служба проверила цены на презервативы и выяснила, нет ли среди производителей картельного сговора. По его мнению, следует проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы для противодействия распространению ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил ФАС проверить изменения цен на презервативы и определить причину их резкого подорожания. Соответствующее обращение он направил на имя главы надзорного органа Максима Шаскольского. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Прошу вас дать поручение провести мониторинг изменения ценовой политики такой деликатной, но социально важной продукции, такого вида средства контрацепции, как презервативы, за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке», — говорится в обращении.

Хамзаев считает, что следует проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции и других заболеваний. Он отметил, что средняя стандартная упаковка из трех презервативов в розничной продаже стоит более 300 руб. Неиспользование средств контрацепции может иметь последствия для здоровья и благополучия людей, пояснил депутат.

Парламентарий также указал, что в аптеках и магазинах, несмотря на импортозамещение, большую часть полок занимают презервативы, производимые в ЕС. Ссылаясь на сведения из СМИ, он указал, что рынок презервативов в России принадлежит иностранным компаниям на 95%, большую часть из этого занимает Reckitt Benckiser.

В апреле 2022 года Reckitt Benckiser Group Plc объявила о начале процесса передачи права собственности на свой российский бизнес.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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