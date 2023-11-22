BeiGene приобрела за 1,33 млрд долл. экспериментальный препарат от рака молочной железы

Ensem Therapeutics продала права на экспериментальный препарат от рака молочной железы на сумму 1,33 млрд долл. Лекарственное средство является ингибитором циклинзависимой киназы 2, который имеет высокий потенциал лечения онкологического заболевания. Препарат был разработан с помощью платформы на основе искусственного интеллекта.

Биотехнологическая компания BeiGene подписала соглашение с Ensem Therapeutics о приобретении эксклюзивных прав на экспериментальный препарат от онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте производителя.

Согласно условиям договора, Ensem получит аванс и дополнительные выплаты по мере разработки лекарственного средства, его одобрения регуляторными органами и коммерческой реализации. Общая сумма сделки составила 1,33 млрд долл. без учета роялти от последующих продаж, на которые компания также имеет право.

Ensem Therapeutics специализируется на разработке препаратов, предназначенных для борьбы с трудно поддающимися лечению онкологическими заболеваниями. На вооружении компании платформа на основе ИИ, которая позволяет выявлять связывающие карманы, то есть участки соединения молекул, которые активируют или инактивируют нужные белки.

Приобретенный BeiGene препарат еще не имеет торгового наименования и представляет собой пероральный ингибитор циклинзависимой киназы 2 (CDK2). Он будет идти в комбинации с ингибитором CDK4 и потенциально усовершенствует существующие ингибиторы CDK4/6. Препарат будет использоваться для замедления развития рака молочной железы.

Циклинзависимыми киназами (CDK) называют ключевые ферменты, участвующие в регуляции клеточного цикла эукариот. Ингибиторы CDK могут блокировать процессы активирования киназ и регулировать клеточный цикл. При нарушении клеточного цикл нарушается, теряется контроль над делением клеток, что может привести к опухолевым процессам в организме.

В 2021 году BeiGene заключила сделку о разработке противоопухолевого препарата ociperlimab, нацеленного на иммунный рецептор TIGIT, с Novartis. Однако летом текущего года швейцарская компания объявила о выходе из соглашения.

Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

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