В Тамбовском госуниверситете будут готовить микробиологов

При Тамбовском государственном университете (ТГУ) им. Г. Р. Державина открылся Инжиниринговый центр промышленной микробиологии. Здесь займутся подготовкой кадров для микробиологической и биотехнологической отраслей и разработкой новых продуктов микробиологического синтеза и регламентов их производства на предприятиях. Об этом говорится на сайте ТГУ.

«Центр работает по двум направлениям: одно из них – это подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками управления биотехнологическими процессами на промышленном оборудовании. Другое – разработка новых продуктов и регламентов их производства на предприятиях», – приводятся в сообщении слова директора Института естествознания Державинского университета Елены Скрипниковой.

В качестве основного оборудования в Инжиниринговом центре установлена пилотная линия для производства продуктов микробного синтеза: биоудобрений, биопестицидов, ферментов. Производственные мощности позволят синтезировать их в малых объемах для апробации.

Ранее в Башкирском государственном медицинском университете анонсировали появление лаборатории «Фарма-центр» на базе Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Здесь будут проходить научно-исследовательские работы в области разработки и создания новых лекарств.

Главные направления исследований – синтез новых веществ, обладающих психотропной, сердечно-сосудистой, кардио- и нейропротекторной активностью. В частности, в «Фарма-центре» займутся синтезом мишень-ориентированных биологически активных веществ.

gxpnews