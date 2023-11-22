Sandoz мобилизует производство важнейших лекарств в Европе на фоне дефицита

Немецкая Sandoz объявила об открытии двух новых предприятий в Европе с целью обеспечения устойчивого доступа к антибиотикам, в том числе пенициллина, для европейских потребителей и ускорения разработки их аналогов. Дефицит пенициллина, амоксициллина и ряда других лекарств наблюдается по всему миру после отмены коронавирусных ограничений.

Предприятие в Кундле (Австрия), на создание которого потребовалось €150 млн, будет производить антибиотик пенициллин, а предприятие стоимостью €25 млн в Хольцкирхене (Германия) станет новым центром разработки биоподобных препаратов компании Sandoz.

«Sandoz располагает единственной сохранившейся в Европе крупной вертикально интегрированной производственной сетью по выпуску пенициллинов», – утверждается в сообщении компании. Пенициллины являются ведущей категорией антибиотиков в мире, поэтому новые европейские предприятия будут играть важную роль в поддержании адекватных поставок этих препаратов, надеются в Sandoz.

В начале 2023 года в связи с сохраняющейся проблемой нехватки лекарств в ЕС прозвучало предложение создать общий запас медикаментов в целях обеспечить страны-члены основными препаратами. А в октябре Еврокомиссия объявила о формировании альянса, который призван объединить правительства входящих в ЕС стран, промышленные круги и гражданское общество для решения вопросов по критически важным лекарствам.

Среди вероятных чрезвычайных мер, которые планируется предпринять: продление срока годности препаратов, совместные закупки лекарств и обмен ими со странами Южного полушария, привлечение альтернативных поставщиков, срочное наращивание объемов производства.

gxpnews