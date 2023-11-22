Страховщики тормозят продажи Wegovy и Ozempic

С декабря 2022-го по июнь 2023 года общее количество рецептов на семаглутид выросло на 150%, а количество рецептов, выписанных на одного поставщика, увеличилось на 80%. Но врачи утверждают, что реально продано существенно меньше препаратов: страховые компании неохотно оплачивают семаглутид, особенно если он предназначен для снижения веса, а не для лечения диабета.

Среди более чем 350 тысяч назначавших лекарства в общенациональной сети DrFirst в период с декабря 2022-го по июнь 2023 года количество рецептов на препарат для похудения Wegovy выросло в шесть раз, а количество рецептов на Ozempic, версию с более низкими дозами для лечения диабета второго типа, увеличилось на 65%, пишет Medscape.

До декабря 2022 года назначение обеих форм семаглутида оставалось относительно стабильным. Ozempic был одобрен в США для лечения диабета второго типа в 2017 году, а Wegovy для снижения веса ‒ в 2021 году.

Основными поставщиками семаглутида стали врачи общей и семейной практики: на их долю приходилось 30% от общего числа рецептов, за ними следовали терапевты ‒ 15%, эндокринологи ‒ 4%, акушеры-гинекологи ‒ 2% и педиатры ‒ 1%. Среди других специалистов, выписавших менее 1% рецептов, были кардиологи, врачи неотложной помощи, психиатры и хирурги.

«Любопытно, что за достаточно небольшой период времени врачи научились выписывать [рецепты] на относительно новое лекарство, а так происходит далеко не всегда. Для меня показательно, что в течение года или полутора в сфере первичной медпомощи стало принято выписывать [рецепты] на эти агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида», ‒ говорит главный медицинский директор DrFirst доктор наук Колин Банас.

Президент Американской ассоциации клинической эндокринологии доктор медицинских наук Сетху К. Редди считает происходящее абсолютно закономерным: «Появился препарат, который не только снижает уровень сахара в крови, но и может привести к потере веса. Эти лекарства удобно упакованы, так что врач первичного звена может их прописать. И общественность достаточно осведомлена об этих препаратах, так что сами пациенты часто спрашивают своего врача о них».

А вот доктор медицинских наук Шэрон В. Лахири с медицинского факультета Университета Уэйна, работающая в больнице Генри Форда в Детройте, сомневается, что данные о выписанных рецептах соответствуют фактическому употреблению препаратов. «Это зависит от того, какой тип страховки у человека. Мы ежедневно выписываем рецепты на семаглутид, но каждый день нам приходит не менее пяти сообщений, что в препарате отказано».

В этом году доктор Лахири стала соавтором опроса 125 медицинских работников, проведенного в период с 9 февраля по 14 марта 2022 года, целью которого было выявить факторы, влияющие на выбор лекарств, а также препятствия для назначения как агонистов GLP-1, так и ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа. Именно высокая стоимость была одним из основных препятствий для назначения препаратов этих двух классов.

По словам Лахири, многие страховщики вообще не покрывают покупку Wegovy или требуют, чтобы пациент сначала записался на программы коррекции пищевого поведения или попробовал более старые и менее дорогие препараты для снижения веса, такие как фентермин, топирамат или орлистат, прежде чем они покроют покупку Wegovy или даже более старого препарата-агониста GLP-1 для снижения веса Saxenda.

«А затем они требуют документального подтверждения, почему предыдущие лекарства не работали», ‒ поясняет доктор Лахири.

Более того, страховое покрытие Wegovy часто ограничено по времени и варьируется от трех месяцев до двух лет, а некоторые страховщики требуют подтверждений того, что пациент потерял не менее 5% своего веса, чтобы страховое покрытие продолжалось.

Доктор Банас соглашается с тем, что все больше пациентов будут платить из своего кармана: «По моим наблюдениям, страховое покрытие лекарств от ожирения остается стабильным. Я не видел значительного увеличения числа этих лекарств для избавления от ожирения, покрываемых страховкой, но определенно вижу больше случаев покрытия для лечения диабета».

gxpnews