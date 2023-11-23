В Москве изъяли контрафактные лекарства для косметологии на 100 млн рублей

В Москве задержали четырех человек по обвинению в незаконном сбыте лекарственных препаратов для косметологии. Они реализовывали препараты через соцсети. Изъято контрафактных лекарств на 100 млн руб.

В Москве задержали четырех человек по обвинению в сбыте в Подмосковье и других регионах некачественных лекарственных препаратов для косметологии. Изъято товара на сумму свыше 100 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете по городу Москве.

По данным следствия, не позднее июля 2023 года несколько человек вступили в сговор, чтобы ввозить и сбывать на территории России недоброкачественные лекарственные средства. Злоумышленники реализовывали препараты через соцсеть. Возбуждено уголовное дело (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). В домах фигурантов дела, офисах и складах, арендуемых в различных районах, прошли обыски.

Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области признал препараты недоброкачественными. В ходе следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы. Установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 тыс. до 25 тыс. руб. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 млн руб. Четырем задержанным предъявлено обвинение. Трое арестованы, соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Следственный комитет

Артем Косенок

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