ЦРПТ дал рекомендации по настройке регистраторов в зонах с заглушенным сигналом спутников

ЦРПТ рекомендовал участникам рынка, как обновлять данные при настройке регистраторов выбытия в местах, где глушится спутниковая связь. Постоянная связь со спутником для нормальной работы регистратора не требуется, пояснили в ЦРПТ.

Оператор системы маркировки советует участникам рынка при настройке регистраторов выбытия (РВ) подальше отъехать от «глушилок» сигнала ГЛОНАСС. Делать это желательно заблаговременно, сказала руководитель группы проекта «Фарма» ЦРПТ Александра Тихонова в ходе вебинара, передает корреспондент «ФВ».

Регистратору выбытия не требуется постоянная связь со спутником, а лишь один сеанс связи в несколько суток, пояснила Тихонова, отвечая на наиболее частые вопросы от пользователей, которые поступают в службу поддержки. Для проверки доступности спутников на РВ необходимо зайти в сервис «Проверка РВ» — «Спутники». Там располагается вся информация по поиску спутника.

«Мы, конечно, рекомендуем выполнять синхронизацию со спутниками не в день, когда наступает блокировка сигнала, а заблаговременно, — уточнила эксперт. — Например, за пять дней до блокировки. Если РВ имеет постоянную связь со спутниками, то таймер будет постоянно обновляться. Но если все-таки рядом установлены глушители сигнала, то, конечно, рекомендуем на время поиска спутника отъехать подальше от глушителя для того, чтобы настроить синхронизацию и дальше без перебоев продолжать работать».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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