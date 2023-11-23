«Пульс» подал иск к совладельцам «Годовалова» на 1,2 млрд рублей

В конце октября стало известно, что Шаврин намерен стать банкротом. Он собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Соответствующее сообщение бизнесмен опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 23 октября. Информация также размещена в СПАРК. В числе кредиторов Шаврина были указаны Сбербанк, ВТБ и СМП Банк. Накануне соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Также заявление о банкротстве подал Годовалов, обнаружил «ФВ».

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», сейчас к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на более чем 4,6 млрд руб. Соответствующие иски направлены ООО «КМГ», ООО «Фарм-Синтез», ООО «Сесана», ООО «Фармвектор», ООО «ВИС» и АО «Медисорб». Накануне стало известно, что Арбитражный суд Пермского края взыскал с дистрибьютора «Годовалов» в пользу Сбербанка 181,9 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя упаковочных средств «Еврокэп» о признании «Годовалова» банкротом. В дело также вступили Сбербанк и ООО «Фитосил-Биос». Кроме того, производитель БАД «Курортмедсервис» подавал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов». Однако суд в итоге принял решение отказать в иске.

Как писал ранее «Коммерсантъ», «Магнит Фарма» требует признать банкротом ООО «Годовалов». В картотеке находится одно заявление от компании «Магнит Фарма» к пермскому дистрибьютору, выяснил «ФВ». В нем лишь указано, что сумма исковых требований к дистрибьютору составляет 26,1 млн руб.

Фото: wirestock/Freepik

Артем Косенок

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