Одни из самых продаваемых ветпрепаратов официально в Россию не поставлялись с начала года

Ветеринарные препараты продолжают поступать в Россию по неофициальным каналам. Лидеры розничных продаж в сегменте средств против клещей и блох официально не поставлялись в страну с начала года. В основном их продают через маркетплейсы. Эксперимент по маркировке ветпрепаратов может начаться уже с 1 декабря.

Ветпрепарат «Бравекто» от американской MSD Animal Health (в США и Канаде — Merck Animal Health) остался по итогам I—III кварталов 2023 года лидером розничных продаж в сегменте средств против клещей и блох. Такая информация содержится в данных аналитической компании RNC Pharma. За этот период объем продаж средства достиг 2,57 млрд руб., хотя это меньше на 22% год к году, пишет «Коммерсантъ». Продажи другого аналогичного препарата «Нексгард» от немецкой Boehringer Ingelheim за тот же период выросли на 45% — до 0,59 млрд руб.

В Россельхознадзоре изданию сообщили, что оба средства не поставлялись в Россию с начала 2023 года. Фактически весь объем продаж «Бравекто» обеспечили серые поставки, объяснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, последние официальные поставки еще одного препарата от клещей и блох «Симпарика» от американской Zoetis были в августе этого года. Его продажи за три квартала выросли на 86% год к году — до 1,79 млрд руб.

При этом, по данным аналитиков, «Бравекто» за год подорожал в среднем на 60%, «Нексгард» — на 30%, «Симпарика» — на 31%. Этих препаратов нет в интернет-магазинах сетей «Бетховен», Petshop, «Заповедник», зато их можно найти на интернет-площадках, например на «Озоне» и «Яндекс.Маркете». В этих маркетплейсах на запрос «Коммерсанта» не ответили. В отзывах покупатели отмечают, что некоторые продавцы реализуют их в иностранной упаковке.

Потребители отдают предпочтение этим импортным препаратам, так как это проверенные средства длительного действия, отметила гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. В то же время, по ее словам, российские производители выпускают в основном продукцию менее эффективную и с более коротким эффектом. Тем не менее спрос на российские аналоги также вырос, отметил Беспалов. Продажи линейки «Барс» от АВЗ увеличились на 36% в рублях, «Рольфклуб ЗД» от «Экопрома» — на 52%, «Бинакар» от «Агробиопрома» — на 68%.

В Россельхознадзоре отмечают проблему «бесконтрольной продажи частными лицами ветпрепаратов на интернет-площадках». С сентября 2022 по сентябрь 2023 года было заблокировано более 3 тыс. интернет-страниц, незаконно продающих ветпрепараты. В надзорном органе поясняют, что в таких случаях покупателю и регуляторам не известны условия хранения препаратов, которые продаются с доставкой, в том числе через постаматы.

На проблему черного рынка указывает и исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков. По подсчетам ассоциации, сейчас официально в Россию могут поставляться не более 30 импортных препаратов для кошек и собак.

В октябре Россельхознадзор предложил установить требования к онлайн-продаже ветпрепаратов. В частности, продавцов хотят обязать указывать исчерпывающую и верифицированную информацию о продукции в карточке товара. В надзорном органе отмечают: из-за того, что реализация этих товаров на рынке онлайн-торговли законодательно не урегулирована, участились случаи оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, происхождение которой невозможно отследить.

В ноябре Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке ветпрепаратов уже с 1 декабря 2023 года, разместив соответствующий проект постановления. Ожидается, что эксперимент продлится до 31 августа 2024 года. Инициатором введения обязательной маркировки ветпрепаратов ранее выступил Россельхознадзор. В надзорном органе считают, что это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке.

Фото: vecstock/Freepik

Артем Косенок

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