Merck & Co. укрепит портфель нейродегенеративных ЛП за счет приобретения Caraway Merck & Co. приобретет базирующуюся в Массачусетсе компанию Caraway Therapeutics, специализирующуюся на разработке терапевтических препаратов на основе малых молекул. Сумма в $610 млн включает нераскрытые авансовые платежи и платежи по этапам. Американская Caraway Therapeutics создает лекарства от нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время в ее портфеле числятся четыре препарата для борьбы с болезнью Паркинсона и орфанными заболеваниями. Ранее Caraway неоднократно получала гранты от Фонда Майкла Дж. Фокса на исследования болезни Паркинсона с целью изучения роли TRPML1 (Transient receptor potential cation channel subfamily C member 1) в развитии этого заболевания, последний из которых был получен в январе 2022 года. Согласно прогнозам аналитической компании GlobalData, в 2029 году объем продаж на рынке препаратов для лечения болезни Паркинсона составит $6,3 млрд. По информации аналитиков, одним из самых прибыльных препаратов в этой области будет лекарственное устройство ABBV-951 (фоскарбидопа/фослеводопа) компании AbbVie, обеспечивающее подкожную непрерывную инфузию леводопы. Оно еще не одобрено в США. В марте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запросило дополнительную информацию о препарате, прежде чем принять решение по заявке. В последние несколько месяцев Merck & Co. инвестировала значительные средства в расширение своего портфеля терапевтических препаратов за счет приобретений и партнерств. Например, в октябре компания подписала лицензионное соглашение с Daiichi Sankyo, а в июне приобрела Prometheus Biosciences за $10,8 млрд. Последнее приобретение расширило иммунологическую линейку Merck & Co. за счет ведущего клинического препарата компании Prometheus – PRA023.