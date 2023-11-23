В новосибирском институте разрабатывают мРНК-вакцину против рака

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) займутся разработкой мРНК-вакцины против рака. Она будет персонализированная: по словам заведующего лабораторий геномного редактирования института Григория Степанова, изучив клетки опухоли и выявив так называемые неоантигены, можно с помощью методов биоинформатики подобрать такую мРНК, которая запустит иммунный ответ в клетках конкретного пациента.

Он напомнил, что в обычных условиях опухолевые клетки ускользают от иммунного ответа, и уточнил, что вакцина от рака не поможет в случаях, когда эти клетки скрыты физиологическим барьером, например при раке мозга. «Чтобы выстроить всю технологию целиком и ее проверить, нам нужно около 10 лет. Как потом будут проводиться клинические и доклинические испытания – это отдельный вопрос, потому что таких испытаний еще нет в мировой практике», – заявил Степанов. Его цитирует «Интерфакс».

По словам эксперта, аналогичным образом мРНК-вакцины могут использоваться для лечения генетических заболеваний, то есть компенсировать неправильную работу какого-либо гена либо его недееспособность. Степанов считает, что такие и подобные им мРНК-вакцины появятся в России в течение ближайших трех лет.

Ранее в ИХБФМ заявили о проведении клинических испытаний первого в России препарата для терапии рака молочной железы, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины. Первая фаза испытаний займет около двух лет.

«В середине мая препарат ввели первой пациентке. Она находится под постоянным наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, побочных эффектов не обнаружено», – говорил в мае 2022 года один из авторов разработки, заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер.

gxpnews