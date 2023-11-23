«Ростех» поставил в регионы почти 70 млн доз «Совигриппа» и «Ультрикс Квадри»

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» с опережением графика поставил в регионы РФ вакцины от гриппа «Совигрипп» (82%), оставшиеся 18% – четырехвалентный «Ультрикс Квадри». Всего отгружено 69,1 млн доз, сообщается на сайте «Ростеха».

По словам заместителя генерального директора госкорпорации Александра Назарова, «Нацимбио» при производстве вакцин использует только отечественное сырье и собственные разработки. «Работаем по технологии полного цикла. Такой подход гарантирует стабильность обеспечения медикаментами населения, а также устраняет зависимость от зарубежных производителей», – добавил он.

В 2023 году поставка вакцин против гриппа началась в августе, и на сегодняшний день все препараты переданы в регионы в полном объеме – с опережением сроков на две недели. В составе «Ультрикс Квадри» четыре штамма вирусов гриппа – два подтипа вируса A и два подтипа гриппа В. Вакцина содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в одной дозе – всего 60 мкг. «Совигрипп» – трехвалентная субъединичная вакцина.

gxpnews