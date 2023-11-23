Доля СТМ в аптеках выросла до 20 млрд в 2023-м за четыре года

Доля собственных торговых марок (СТМ) в аптеках выросла с 4,3 млрд в 2019 году до 20 млрд в 2023 году. Об этом на отраслевом мероприятии в области фармтехнологий Pharmtech & Ingredients сообщила заместитель директора московского представительства ЗАО «Эвалар» Екатерина Беляева.

«Сейчас до 80% БАД реализуется через аптеки, а в аптеках в настоящее время мы наблюдаем новый тренд – активное развитие собственных торговых марок. Доля этой категории за четыре года выросла до 20 млрд рублей. Это колоссальный рост», – отметила она.

В компании провели анализ наиболее востребованных БАД у населения и выявили, что высоким спросом пользуется «дорогой» сегмент, то есть биодобавки от тысячи рублей. Более дешевая категория – БАД от 500 до 1000 рублей – сейчас активнее всего реализуется именно как СТМ в аптеках, добавила эксперт.

В целом рынок БАД в 2023 году превысит 120 млрд рублей, отметила в рамках этого же мероприятия директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева. Сейчас наиболее популярны биодобавки из категорий «профилактика здоровья» и «успокаивающие».

Причем наиболее активно растет отечественный рынок такой продукции. Так, в рублях российские производители на 21,5% превысили показатели продаж по сравнению с прошлым годом, в упаковках – на 3,8%.

gxpnews