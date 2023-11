FDA впервые одобрило прегабалин для животных Доля СТМ в аптеках выросла до 20 млрд в 2023-м за четыре года » BMS, MSD и J&J вызвали в Сенат США из-за «возмутительно высоких» цен на ЛП Демократы Комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP) 25 января 2023 года проведут слушания по вопросу ценообразования на лекарства. Глава комитета Берни Сандерс пригласил руководителей компаний Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck & Co. (MSD) и Johnson & Johnson (J&J) дать показания на публичных слушаниях. В ходе слушаний будет обсуждаться «возмутительно высокая стоимость рецептурных лекарств». В своих письмах руководителям фармацевтических компаний законодатели спрашивают, почему в США самые высокие цены на лекарства в мире. Они также задаются вопросом, почему многие американцы не могут позволить себе купить лекарства, в то время как фармкомпании выплачивают своим руководителям «непомерные компенсационные пакеты» и тратят миллиарды на выкуп акций и выплату дивидендов. Сенаторы обратили внимание на цены трех препаратов: противодиабетической Januvia от компании Merck ($6000 в США против $900 в Канаде), противораковой Imbruvica от J&J и AbbVie ($204 000 в США и $46 000 в Великобритании – в год) и средства для разжижения крови Eliquis от BMS и Pfizer ($6700 в США против $650 во Франции). Ранее HELP потребовал от производителей инсулина сохранять доступность препаратов против диабета. Несмотря на то что в начале 2023 года Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi снизили стоимость своих инсулиновых препаратов примерно на 70%, конечная цена может все равно быть высокой, в частности по вине Управления по предоставлению льгот в аптеках (Pharmacy benefit management). gxpnews