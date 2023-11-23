FDA впервые одобрило прегабалин для животных

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило пероральный препарат Bonqat (прегабалин) от Orion Animal Health для снятия острой тревоги и страха у кошек, например при транспортировке. Препарат назначается перорально примерно за полтора часа до начала перевозки животного и может применяться в течение двух дней подряд. Bonqat – первый одобренный FDA препарат для животных, содержащий прегабалин.

Исследование препарата включало два отдельных визита к ветеринару в период 5-10 дней. Владельцы кошек и исследователи оценивали тревожность и/или страх животных. Немногим более половины кошек, получавших прегабалин, хорошо или отлично реагировали как при транспортировке, так и при посещении ветеринара – по сравнению с примерно одной третью кошек, получавших плацебо. Кроме того, у 83 из 108 (77%) кошек, получавших Bonqat, наблюдалось понижение уровня страха и тревоги в течение двух медицинских осмотров по сравнению с 46 из 101 (46%) кошек, получавших плацебо.

Нежелательные реакции, связанные с применением препарата, включали легкую седацию, атаксию и вялость. Bonqat можно приобрести только по рецепту лицензированного ветеринарного врача, поскольку он относится к препаратам V класса Списка DEA и может стать причиной злоупотребления людьми. Кроме того, для контроля безопасного применения препарата, включая правильное дозирование и введение, требуется профессиональная квалификация, отметили в FDA.

Маркировка препарата Bonqat содержит информацию о злоупотреблении препаратом и зависимости от него. Кроме того, при работе с препаратом Bonqat необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать контакта с кожей, глазами и другими слизистыми. Лицам, подвергшимся воздействию прегабалина, следует обратиться за медицинской помощью; у них могут наблюдаться головокружение, сонливость, нечеткость зрения, слабость, сухость во рту, трудности с концентрацией и вниманием.

gxpnews