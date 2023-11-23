«Альфасигма Рус» проводит исследование влияния патогенетической терапии сулодексидом на качество жизни

Для пациентов с перемежающейся хромотой очень важно получать терапию, направленную на снижение сердечно-сосудистых рисков и увеличивающуюся дистанцию безболевой ходьбы. Не менее важно поддерживать качество жизни пациентов. Качество жизни – комплексный показатель. На него могут оказывать влияние не только трудности при ходьбе, но и сложности в когнитивном восприятии. Именно взаимосвязь между ходьбой, качеством жизни и когнитивными параметрами призвано изучить наблюдательное исследование АНДАНТЕ.

Целью терапии является предотвращение прогрессирования ЗАНК (заболевания артерий нижних конечностей), увеличение дистанции безболевой ходьбы и повышение качества жизни при перемежающейся хромоте, сохранение конечностей при критической ишемии нижних конечностей, а также снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.

Исследование призвано оценить влияние сулодексида на качество жизни пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей, понять, насколько качество жизни взаимосвязано с когнитивной функцией, оценить приверженность пациентов к назначенной терапии и, возможно, позволить сформировать рекомендации по улучшению наблюдения за пациентами с перемежающейся хромотой.

На сегодняшний день набраны все 200 планируемых пациентов. Полученные в ходе исследования АНДАНТЕ данные, вероятно, дополнят доказательную базу сулодексида и помогут выработать рекомендации по поддержанию качества жизни пациентов с перемежающейся хромотой.

Фото: Alfasigma

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