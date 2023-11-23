В Минздраве Коми сменился руководитель

Информация о назначении Татьяны Марунич появилась на официальном сайте Минздрава Коми. Официальный приказ, по данным местных СМИ, подписан еще 11 ноября. Причина кадровых перестановок неизвестна, но СМИ сообщают, что в первых числах ноября Вагран Даллакян попал в реанимацию. Официального подтверждения этих сведений нет.

Вагран Даллакян возглавил Минздрав Коми 24 мая 2023 года, после того как министр Игорь Дягилев решил уйти служить в зону СВО. Дягилев не уточнил, планирует ли он снова занять пост руководителя профильного ведомства.

Татьяна Марунич в 2000 году окончила Сыктывкарский технологический колледж по специальности «бухгалтер». В 2004 году после окончания Санкт-Петербургской государственной академии сервиса и экономики ей присвоили квалификацию «экономист-менеджер». В течение десяти лет – с 2003 по 2013 год – она работала в Министерстве культуры и национальной политики Республики Коми.

В Министерство здравоохранения региона Марунич пришла в 2013 году. В разное время она занимала должности главного специалиста-эксперта, консультанта, начальника отдела экономики и планирования. В августе 2021 года Татьяну Марунич назначили заместителем министра здравоохранения Республики Коми.