MSD приобрела разработчика препаратов от болезни Паркинсона

MSD приобрела производителя низкомолекулярных препаратов от нейродегенеративных заболеваний Caraway Therapeutics. Общая сумма сделки составила 610 млн долл.

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщила о приобретении Caraway Therapeutics за 610 млн долл. Покупка будет осуществлена через одну из дочерних компаний производителя препаратов, говорится в опубликованном пресс-релизе.

Американская Caraway Therapeutics специализируется на разработке низкомолекулярных препаратов от нейродегенеративных заболеваний. Ее совет директоров уже одобрил сделку. Объявленная стоимость соглашения включает в себя авансовый платеж и дополнительные выплаты по мере реализации лекарственных средств. Как отмечается, MSD была акционером Caraway Therapeutics с 2018 года через свое венчурное подразделение MRL Ventures Fund. В портфеле Caraway всего четыре препарата, которые направлены на борьбу с болезнью Паркинсона и орфанными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС).

Низкомолекулярными препаратами называют лекарственные вещества с молекулярной массой меньше одного килодальтона. Как отмечается, такие экспериментальные лекарства Caraway способны очищать клетки от токсичных веществ и дефектных компонентов через активацию лизосом. По данным компании, мутации, нарушающие пути процесса очищения, приводят к различным заболеваниям, в том числе нейродегенеративным.

Область разработки низкомолекулярных препаратов, нацеленных на воздействие лизосом, становится все более востребована среди фармпроизводителей. В прошлом году компания Biogen приобрела за 722,5 млн долл. лекарственное средство от болезни Паркинсона AL01811, которое нацелено на устранение дисфункции лизосом.

Ранее MSD приобрела Prometheus Biosciences за 10,8 млрд долл. Также в конце 2022 года была куплена компания Imago Biosciences за 1,35 млрд долл., а в 2021 году – Acceleron Pharma за 11,5 млрд долл.

Фото: rafapress/123RF.COM

Владимир Заболотских

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