Российский химпром осваивает производство 160 патентованных сельхозпрепаратов

В Российском союзе производителей химических веществ заявили о большом потенциале российской химической промышленности в вопросе выпуска препаратов для сельскохозяйственной отрасли. По словам исполнительного директора ассоциации Владимира Алгинина, значительные мощности в настоящее время простаивают, и если их ввести в оборот, то за неделю можно было бы запустить выпуск нового продукта. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Парламентской газеты», посвященного вводу квот на агрохимикаты.

Он добавил, что отечественный химпром в настоящее время осваивает производство более 160 запатентованных российских разработок, которые не имеют аналогов в мире. Российские заводы готовы выпускать и аналоги зарубежных препаратов, уточнил Алгинин. Тем не менее основной проблемой он считает не простаивание мощностей, а импорт сырья для этих препаратов – почти все действующие вещества в страну завозят из Китая, из-за чего цена на конечный продукт колеблется в зависимости от курса рубля.

По данным департамента химической промышленности Минпромторга, при возможностях отечественного производства в 380 тысяч тонн почти половина мощностей не загружена. Как рассказал глава департамента Артур Смирнов, в ближайшие пять лет правительство задействует этот резерв. Согласно программам импортозамещения в этой области, к 2030 году доля отечественных агрохимикатов должна составить на внутреннем рынке 90%.

Кроме того, в правительстве обсуждают возможность введения ограничений на импорт агрохимии. На обеспечение потребности отечественного сельского хозяйства в данной продукции требуется 230 тысяч тонн средств защиты растений, из них около 70 тысяч тонн сегодня ввозится из-за рубежа. «Введение ограничений на импорт агрохимии позволит встать на ноги отечественной промышленности и нарастить производство в данном сегменте», – заявил Смирнов в ходе круглого стола.

Ранее в Правительстве РФ заявили о намерении ужесточить наказание за ввоз и применение запрещенных пестицидов и агрохимикатов. Для нарушителей может быть предусмотрена уголовная ответственность, а для отслеживания таких случаев предлагается расширить полномочия Россельхознадзора.

gxpnews