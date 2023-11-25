Индийский инвестор вложит более 1 млрд рублей в фармзавод в Невинномысске

Инвестиции в создание фармацевтического предприятия в российском Невинномысске (Ставропольский край), запланированные индийской AJ Trust Educational Consultancy, оцениваются в более чем 1 млрд рублей. Об этом местному телеканалу сообщил исполняющий обязанности директора ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» Александр Савченко.

Площадка для завода подобрана на территории индустриального парка «Невинномысск». «У нас появился индийский инвестор, который планирует реализацию фармацевтического производства на территории регионального индустриального парка „Невинномысск” с объемом инвестиций более 1 млрд рублей», – пояснил Савченко.

Как сообщалось ранее, AJ Trust Educational Consultancy намерена наладить на заводе выпуск ряда марок лекарств, производители которых покинули российский рынок. «Индийские инвесторы отметили, что считают Ставропольский край приоритетной площадкой для реализации этого проекта в силу благоприятного климата, особенностей логистики и открытости к инвестициям», – отмечали в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова.

gxpnews