ГК «Промомед» построит новый корпус по выпуску онкопрепаратов в Мордовии до 2027 года

Новый корпус завода «Биохимик» (ГК «Промомед») в Республике Мордовия будет достроен и введен в эксплуатацию до 2027 года. Дополнительные мощности помогут расширить производство онкопрепаратов, напомнили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
В настоящее время мордовский завод «Биохимик» выпускает 300 наименований лекарств, в разработке находятся еще около 100 препаратов. Около 40 молекул будут переданы в серийное производство в нынешнем году, отметили в пресс-службе. «Большая часть новых молекул относится к жизненно важным препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии», – уточняется в сообщении.
Создание цеха по производству противоопухолевых препаратов потребует 4,7 млрд рублей. Также к 2027 году ГК «Промомед» создаст в Мордовии новый участок по производству преднаполненных шприцев.
Кроме того, ГК планирует вложить 4,3 млрд рублей в создание научно-исследовательской лаборатории для разработки лекарств, в том числе биоаналогов защищенных патентами препаратов, в Москве.
Ранее сообщалось, что «Биохимик» на 27% увеличил объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократил срок их изготовления благодаря нацпроекту «Производительность труда». Экспертам Федерального центра компетенций удалось освободить производственные площади для запуска нового цеха по выпуску субстанций для изготовления лекарств, необходимых для импортозамещения.