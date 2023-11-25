ГК «Промомед» построит новый корпус по выпуску онкопрепаратов в Мордовии до 2027 года

Новый корпус завода «Биохимик» (ГК «Промомед») в Республике Мордовия будет достроен и введен в эксплуатацию до 2027 года. Дополнительные мощности помогут расширить производство онкопрепаратов, напомнили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В настоящее время мордовский завод «Биохимик» выпускает 300 наименований лекарств, в разработке находятся еще около 100 препаратов. Около 40 молекул будут переданы в серийное производство в нынешнем году, отметили в пресс-службе. «Большая часть новых молекул относится к жизненно важным препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии», – уточняется в сообщении.

Создание цеха по производству противоопухолевых препаратов потребует 4,7 млрд рублей. Также к 2027 году ГК «Промомед» создаст в Мордовии новый участок по производству преднаполненных шприцев.

Кроме того, ГК планирует вложить 4,3 млрд рублей в создание научно-исследовательской лаборатории для разработки лекарств, в том числе биоаналогов защищенных патентами препаратов, в Москве.

Ранее сообщалось, что «Биохимик» на 27% увеличил объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократил срок их изготовления благодаря нацпроекту «Производительность труда». Экспертам Федерального центра компетенций удалось освободить производственные площади для запуска нового цеха по выпуску субстанций для изготовления лекарств, необходимых для импортозамещения.

gxpnews