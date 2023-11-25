Pfizer требует от Польши оплаты невостребованного объема вакцины от COVID-19

Американская Pfizer подала в суд на правительство Польши за заказанные, но не оплаченные 60 млн доз вакцины против COVID-19. Сумма потерь из-за действий Польши, указанная фармкомпанией, достигает 6 млрд польских злотых ($1,5 млрд).

Министерство здравоохранения Польши заказало, но не забрало и не оплатило вакцины, несмотря на то что обязано было сделать это по контракту. Иск против правительства страны подан в суд Брюсселя, поскольку контракт на закупку вакцин был подписан Европейской комиссией и регулируется ее законодательством.

В середине апреля 2022 года тогдашний министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что страна обратилась в Еврокомиссию с информацией об отзыве заявки на получение новых доз противокоронавирусной вакцины. Недзельский сослался на наличие в контракте пункта, допускающего отказ от выполнения обязательств по контракту в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Таковыми он посчитал снижение интереса к вакцинации и пересмотр бюджета страны в связи с проведением Россией СВО на Украине и наплывом украинских беженцев.

В мае 2023 года Недзельский обвинил Pfizer в навязывании своей вакцины и поставках «сотен миллионов доз» невостребованного препарата. По мнению чиновника, фармкомпания, «которую долгое время все считали частью разрешения проблемы», сама «стала проблемой».

Летом 2023 года Недзельский покинул пост министра здравоохранения Польши по не связанной с COVID-19 причине. Отставка последовала за волной критики, обрушившейся на чиновника после скандала из-за нововведений в области выписки рецептов.

gxpnews