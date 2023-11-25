Согласована цена на первый российский дженерик с МНН акситиниб

Федеральная антимонопольная служба установила предельные цены на противоопухолевый препарат «Акситиниб» (ООО «ОнкоТаргет»). Это первый отечественный дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования, сообщается в телеграм-канале службы.

Согласованные ведомством предельные отпускные цены на «Акситиниб» снижены в среднем на 35%. Стоимость упаковки из 56 таблеток в дозировке 3 мг составила 41,9 тысячи рублей, тогда как стоимость референтного препарата «Инлита» (Pfizer) – 67,8 тысячи рублей. В медорганизациях первый дженерик должен предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий, отмечают в ФАС.

Ранее ФАС согласовала цену на российский дженерик «Элбигем» от «Фармасинтеза» (МНН элтромбопаг) – упаковка будет стоить 28,2 тысячи рублей, что на 47% ниже, чем цена на референтный «Револейд» от Novartis (53,3 тысячи рублей).

gxpnews