«Ростех» испытывает первый российский комплекс для удаления опухолей ультразвуком

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») проводит клиническую апробацию комплекса HIFU-терапии «ДИАТЕР-М» на базе одного из ведущих российских онкоцентров. Это первое российское решение в области неинвазивного удаления опухолей при помощи ультразвука высокой интенсивности, сообщается на сайте «Ростеха».

Неинвазивное удаление опухоли значительно сокращает срок реабилитации. Этот метод считается одним из самых безопасных в мире: он не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарств. Еще одно преимущество – возможность проведения манипуляции даже при наличии в организме металлических скобок, имплантатов и металлоконструкций.

Прибор разработан Новосибирским приборостроительным заводом (НПЗ) холдинга «Швабе» в коллаборации с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. В ходе клинических испытаний врачи проводят HIFU-терапию пациентам с новообразованиями в молочной железе.

«Клиническая апробация будет проходить в два этапа и продлится около полугода. Первые результаты испытаний мы планируем получить летом 2024 года. После этого будем запускать медицинский комплекс в серийное производство», – приводятся в сообщении слова генерального директора НПЗ Антона Клокова.

gxpnews