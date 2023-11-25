Китайская BeiGene заплатит за ЛП против рака молочной железы $1,3 млрд

Китайская BeiGene приобрела эксклюзивную глобальную лицензию на препарат для лечения рака молочной железы у бостонской компании Ensem Therapeutics. Разработка представляет собой ингибитор, который блокирует активность циклинзависимой киназы 2 (cyclin-dependent kinase-2 (CDK2)), тем самым направленно воздействуя на неконтролируемый рост клеток. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

В рамках соглашения Ensem получит авансовый платеж и будет иметь право на дополнительные выплаты по достижении определенных целей на общую сумму до $1,3 млрд. По данным компании, разработка, созданная с использованием платформы Kinetic Ensemble, основанной на вычислениях и искусственном интеллекте и применяемой для разработки маломолекулярных точных онкопрепаратов, уже готова к подаче заявки на клинические исследования.

Такие препараты, как разработка Ensem, блокируют активность CDK, которые играют важнейшую роль в развитии рака молочной железы, способствуя аномальной прогрессии клеточного цикла. Большинство ингибиторов CDK воздействуют на CDK4 и CDK6. Существуют три ингибитора CDK4/6, одобренные FDA для лечения некоторых типов гормонально-рецептор-положительного (HR+) HER2-отрицательного рака молочной железы: Ibrance (палбоциклиб) компании Pfizer, Kisqali (рибоциклиб) от Novartis и Verzenio (абемациклиб) от Eli Lilly.

С годами эти препараты вошли в стандарты лечения данного подтипа рака молочной железы и стали существенными драйверами доходов компании. Согласно финансовым отчетам компаний за 2022 год, объем продаж Ibrance составит $5,1 млрд, Kisqali – $1,2 млрд, а Verzenio – $1,3 млрд.

После того как были одобрены первые ингибиторы CDK4/6, область исследований расширилась – профильные компании начали разработку ингибиторов, направленных на другие CDK-пути. Например, тагтоциклиб компании Pfizer является ингибитором CDK2, который в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний для лечения нескольких видов рака, включая рак легкого, рак фаллопиевой трубы и трижды негативный рак молочной железы.

gxpnews